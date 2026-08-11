Финляндия не может передать Украине ракеты Patriot, однако нашла другой способ помочь

В СМИ распространилась информация о якобы отказе Финляндии передать Украине ракеты для ЗРК Patriot. Однако у этой страны нет на вооружении комплексов Patriot, а значит, нет и собственного запаса ракет-перехватчиков к ним, которыми она могла бы напрямую поделиться.

Об этом сообщает Defence Express.

Что на самом деле могут передать ВСУ?

Поводом для таких сообщений стали слова министра обороны Финляндии Антти Гяккянена, который в интервью финскому изданию Ilta-Sanomat говорил о ситуации с дефицитом ракет-перехватчиков для Украины.

Однако в его заявлении не говорилось о том, что Хельсинки якобы имели ракеты для Patriot и решили не передавать их Киеву. Министр лишь констатировал, что страна не использует американские комплексы Patriot.

В то же время он подчеркнул, что одним из лучших способов решения проблемы дефицита ракет-перехватчиков для Украины является прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, которые также создают дополнительный спрос на системы и боеприпасы.

Отдельно финский министр обратил внимание на необходимость наращивания производства американского вооружения, поскольку американский оборонно-промышленный комплекс в настоящее время обладает значительно большими производственными возможностями, чем европейский.

В то же время отсутствие Patriot не означает, что Финляндия не может поддерживать Украину в сфере противовоздушной обороны. Гяккянен заявлял, что Финляндия располагает возможностями в отношении определенных зенитных ракет, однако не раскрывает конкретных механизмов поддержки Украины.

По его словам, страна уже сделала значительную часть того, что могла, однако из-за общей границы с Россией не может ставить под угрозу постоянную готовность собственной системы ПВО.

Важно и то, что Финляндия участвует в программе PURL, в рамках которой союзники финансируют закупку для Украины американского вооружения. Среди прочего, речь идет и о ракетах-перехватчиках для Patriot.

Для защиты своего воздушного пространства Финляндия использует комплекс разноуровневых средств противовоздушной обороны. Среди них – истребительная авиация, зенитно-ракетные комплексы средней дальности NASAMS II, системы малой дальности Crotale NG и ASRAD-R, построенная на основе ракет RBS 70. Также финские силы обороны располагают переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger.

ЗРК NASAMS ВС Финляндии / Фото MKFI

В то же время указанные системы не предназначены для перехвата баллистических ракет. Именно поэтому Финляндия в 2023 году заказала у Израиля систему противоракетной обороны David's Sling, обладающую соответствующими возможностями.

ЗРК David's Sling / Фото US Missile Defense Agency

По имеющейся открытой информации, поставка пока не была подтверждена. Кроме того, Израиль традиционно придерживается позиции о недопущении передачи своего вооружения Украине без соответствующего разрешения. Поэтому говорить о возможной передаче Киеву комплексов David's Sling пока нет оснований.

В то же время часть финской военной помощи Украине остается непубличной. Хельсинки не всегда раскрывает перечень конкретного вооружения, передаваемого ВСУ, поэтому об отдельных образцах украинская сторона может сообщать уже после их получения и появления соответствующих фото или видео с фронта.

В частности, Финляндия имеет на вооружении ряд систем советского производства, которые потенциально могли быть или уже могли быть переданы Украине.

Среди них – зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", а также зенитные установки ЗУ-23-2. Финский вариант такой пушки, известный как 23 ItK 61, еще в 2022 году был замечен на вооружении украинских подразделений территориальной обороны.

В то же время потенциальная помощь не ограничивается советскими системами. У Финляндии также есть западное вооружение, которое теоретически может усилить украинскую противовоздушную оборону. Среди возможных вариантов – ракеты AIM-120 для комплексов NASAMS, переносные комплексы RBS 70 и ракеты к ним, а также Stinger.

Напомним, американские производители систем Patriot обеспокоены не только утечкой технологий, но и потенциальной конкуренцией с Украиной в производстве ракет-перехватчиков. Они опасаются, что украинцы смогут усовершенствовать Patriot и впоследствии производить ракеты быстрее и дешевле.