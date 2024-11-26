Европа не может произвести достаточно оружия для ВСУ: она нашла лучший путь обеспечить ВСУ, – WSJ

Европейские страны меняют подход к вооружению Украины, переходя на финансирование контрактов с украинскими производителями. Такой подход имеет целью обеспечить Вооруженные силы Украины необходимыми ресурсами быстрее и эффективнее.

Речь идет о производстве различного оборудования и оружия, включая ракеты дальнего радиуса действия и беспилотники, способные наносить удары по российской территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой The Wall Street Journal.

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Что предусматривает новый подход к помощи Украине

Новый подход известен как "датская модель", поскольку именно Копенгаген первым начал заказывать оружие для ВСУ в Украине. Отечественные оборонные компании не только поставят оружие быстрее и больше, но и способны приспосабливаться к постоянным изменениям потребностей фронта. Это также позволяет укрепить ВПК Украины на будущее.

Украина, по-прежнему будет, полагаться на западных союзников в вопросе передовых вооружений, таких как ракеты-перехватчики "Patriot". Но чиновники говорят, что новый подход позволит Киеву покупать оружие быстрее и в большем количестве, чем ждать, пока европейское оружие будет произведено,

– отмечает издание.

Украина может обеспечивать себя лучше, считают в издании, поскольку ее оборонная промышленность работает сейчас гораздо ниже своей производственной мощности – по некоторым оценкам, на 30% от своего потенциала – из-за недостаточного финансирования.

Какие масштабы финансирования

К инициативе присоединились Норвегия, Швеция и Литва, а Германия и использует подобные схемы. Нидерланды заключают контракты непосредственно с украинскими компаниями.

Пока финансирование производства оружия в Украине достаточно ограничено. Дания получила около 680 миллионов долларов, из которых более 400 миллионов – поступили от конфискованных процентов с замороженных российских активов. Копенгаген планирует передать эти средства до конца года.

Дания предоставила Украине более 180 миллионов долларов собственных средств, Норвегия – более 42 миллионов долларов, а Швеция на прошлой неделе объявила о финансировании беспилотников и ракет дальнего радиуса действия на более 20 миллионов долларов.

Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен надеется, что в следующем году Дания выделит по меньшей мере 1,4 миллиарда долларов на финансирование украинского ВПК.

Какие преимущества датской модели

Датский подход находит широкую поддержку благодаря интегрированному аудиту и контролю, что минимизирует риски коррупции в процессе закупок вооружения.

Перед выделением средств Копенгаген осуществляет тщательную проверку компаний-производителей. Оборонный атташе датского посольства следит за выполнением условий контрактов. Пока ни одна украинская компания не завершила проверку. В то же время такая модель снижает нагрузку на страны-партнеры, которые ранее были вынуждены изымать вооружение для ВСУ из своих запасов.

Если вы увеличиваете потенциал в Украине, тогда нам придется предоставлять меньше оружия самим и мы сможем снова наращивать свой потенциал,

– объяснил голландский адмирал Роб Бауэр, который возглавляет комитет военачальников НАТО.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что этот подход также обеспечивает целевое использование средств на производство именно тех видов вооружения, которые больше всего нужны украинским военным. Таким образом, эта модель лучше удовлетворяет оперативные потребности фронта.

Украинский оборонно-промышленный комплекс имеет значительный потенциал и много ноу-хау. Украина выделит в этом году на это всего 6 миллиардов долларов. Производители нуждаются в большем финансировании, но экспорт оружия в Украине временно запрещен.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащунас отметил, произведенные в Украине противотанковые комплексы "Стугна" в десять раз дешевле американских Javelin. Министр обороны Литвы отметил, что его страна рассматривает возможность закупки украинских ударных дронов, поскольку была поражена их возможностями.