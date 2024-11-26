Йдеться про виробництво різного обладнання та зброї, включаючи ракети дальнього радіуса дії і безпілотники, здатні завдавати ударів по російській території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням The Wall Street Journal.

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Що передбачає новий підхід до допомоги Україні

Новий підхід відомий як "данська модель", оскільки саме Копенгаген першим почав замовляти зброю для ЗСУ в Україні. Вітчизняні оборонні компанії не тільки поставлять зброю швидше й більше, а й здатні пристосовуватися до постійних змін потреб фронту. Це також дозволяє зміцнити ВПК України на майбутнє.

Україна, як і раніше, покладатиметься на західних союзників у питанні передових озброєнь, таких як ракети-перехоплювачі "Patriot". Але чиновники кажуть, що новий підхід дозволить Києву купувати зброю швидше і в більшій кількості, ніж чекати, поки європейська зброя буде вироблена,

– зазначає видання.

Україна може забезпечувати себе краще, вважають у виданні, оскільки її оборонна промисловість працює наразі набагато нижче своєї виробничої потужності – за деякими оцінками, на 30% від свого потенціалу – через недостатнє фінансування.

Які масштаби фінансування

До ініціативи приєдналися Норвегія, Швеція та Литва, а Німеччина та використовує подібні схеми. Нідерланди укладають контракти безпосередньо з українськими компаніями.

Поки що фінансування виробництва зброї в Україні досить обмежене. Данія отримала близько 680 мільйонів доларів, з яких понад 400 мільйонів – надійшли від конфіскованих відсотків з заморожених російських активів. Копенгаген планує передати ці кошти до кінця року.

Данія надала Україні понад 180 мільйонів доларів власних коштів, Норвегія – понад 42 мільйони доларів, а Швеція минулого тижня оголосила про фінансування безпілотників і ракет дальнього радіуса дії на понад 20 мільйонів доларів.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен сподівається, що наступного року Данія виділить щонайменше 1,4 мільярда доларів на фінансування українського ВПК.

Які переваги данської моделі

Данський підхід знаходить широку підтримку завдяки інтегрованому аудиту та контролю, що мінімізує ризики корупції у процесі закупівель озброєння.

Перед виділенням коштів Копенгаген здійснює ретельну перевірку компаній-виробників. Оборонний аташе данського посольства слідкує за виконанням умов контрактів. Поки що жодна українська компанія не завершила перевірку. Водночас така модель знижує навантаження на країни-партнери, які раніше були змушені вилучати озброєння для ЗСУ зі своїх запасів.

Якщо ви збільшуєте потенціал в Україні, тоді нам доведеться надавати менше зброї самим і ми зможемо знову нарощувати свій потенціал,

– пояснив голландський адмірал Роб Бауер, який очолює комітет воєначальників НАТО.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що цей підхід також забезпечує цільове використання коштів на виробництво саме тих видів озброєння, які найбільше потрібні українським військовим. Таким чином, ця модель краще задовольняє оперативні потреби фронту.

Український оборонно-промисловий комплекс має значний потенціал та багато ноу-хау. Україна виділить цього року на це всього 6 мільярдів доларів. Виробники потребують більше фінансування, але експорт зброї в Україні тимчасово заборонений.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас зазначив, вироблені в Україні протитанкові комплекси "Стугна" вдесятеро дешевші за американські Javelin. Міністр оборони Литви зазначив, що його країна розглядає можливість закупівлі українських ударних дронів, оскільки була вражена їхніми можливостями.