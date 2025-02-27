Члены НАТО готовят дополнительные миллиарды помощи и взносы в гарантии безопасности Украины, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО сделал заявление после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Марк Рютте анонсировал дополнительную помощь Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост в Х. Речь идет о "миллиардах" и вкладах в гарантии безопасности.

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Что известно о помощи

По словам генсека, США и Альянс "становятся сильнее". НАТО быстро движется к увеличению инвестиций в оборону.

Относительно Украины, члены НАТО готовят дополнительные миллиарды помощи и вклады в гарантии безопасности,

– написал Рютте.

Напомним, накануне "хороший и содержательный" разговор с генсеком НАТО был у Владимира Зеленского. Они обсудили будущие контакты Украины с партнерами и скоординировали следующие шаги.

Раньше 24 Канал писал, что ЕС может объявить о рекордно большом пакете поддержки Украины. Речь идет о 700 миллиардах евро для закупки военной техники.

По словам Рютте, европейское предложение сосредоточено на военной подготовке, ускорении оказания помощи, поставке оружия и тому, что Европа может предложить с точки зрения гарантий безопасности.