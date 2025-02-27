Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис у Х. Йдеться про "мільярди" та внески в гарантії безпеки.

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Що відомо про допомогу

За словами генсека, США та Альянс "стають сильнішими". НАТО швидко рухається до збільшення інвестицій в оборону.

Щодо України, то члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески в гарантії безпеки,

– написав Рютте.

Нагадаємо, напередодні "хорошу й змістовну" розмову з генсеком НАТО мав Володимир Зеленський. Вони обговорили майбутні контакти України з партнерами й скоординували наступні кроки.

Раніше 24 Канал писав, що ЄС може оголосити про рекордно великий пакет підтримки України. Йдеться про 700 мільярдів євро для закупівлі військової техніки.

За словами Рютте, європейська пропозиція зосереджена на військовій підготовці, прискоренні надання допомоги, постачанні зброї та тому, що Європа може запропонувати з погляду гарантій безпеки.