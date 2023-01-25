"Зеленый свет" от парламента Италии: упрощенную процедуру передачи оружия продолжили

Иностранные партнеры продолжают активно помогать Украине с вооружением для борьбы с агрессором. В частности, нижняя палата итальянского парламента приняла постановление об упрощении процедуры поставки оружия для ВСУ.

Она будет действовать до 31 декабря 2023 года. Детальнее о том, что это значит – рассказывает 24 Канал.

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Упрощение процедуры поставок оружия Украине продлили до конца 2023 года

Нижняя палата итальянского парламента приняла постановление правительства о поставке оружия Украине в этом году. Речь идет о том, что передача необходимого военного вооружения будет происходить по существенно упрощенной форме до 31 декабря 2023 года.

Украина получила зеленый свет от Палаты депутатов, которая продлила до 31 декабря 2023 года разрешение правительства передавать Киеву военную технику, материалы и оборудование,

– сообщило итальянское СМИ.

В СМИ передают, что за такое решение проголосовали 215 депутатов. Большинство чиновников, которые были против – члены пророссийской оппозиционной группировки "Движение 5 звезд".

Решение важно, ведь исходя из действующей системы законов Италии, для передачи другим странам оружия требуется согласие законодателей. Постановление же позволяет правительству самостоятельно решать, когда и какую военную помощь оказывать Украине.

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