Италия тайно предоставит Украине ракеты для борьбы с баллистикой, – La Repubblica

Италия готовит 13-й пакет военной помощи Украине. В него, в частности, должны войти ракеты-перехватчики Aster 30 для зенитных ракетных комплексов SAMP/T.

По данным La Repubblica, Италия планирует передать Украине часть ракет из собственных запасов уже к октябрю 2026 года.

Что известно о новом пакете помощи?

Решение о передаче ракет было принято в режиме секретности. Публично итальянское правительство пока объявило лишь о передаче Украине гражданских электрогенераторов для поддержки населения.

В то же время источники издания утверждают, что в новый пакет помощи войдут ракеты для украинских SAMP/T. Часть боеприпасов Италия планирует передать из своих арсеналов уже к октябрю.

Помимо передачи готовых ракет, Италия и Франция планируют предоставить Украине лицензию на локализованное производство Aster 30 B1NT – новой версии ракеты-перехватчика.

У Украины уже есть контракт на производство дополнительных ракет Aster 30. Ожидается, что в сентябре стороны подпишут соответствующие соглашения, а финансирование может быть обеспечено за счет европейского кредита.

Кроме того, Франция и Италия готовят передачу Украине четырех новых комплексов SAMP/T NG. Первые установки Киев рассчитывает получить с 2027 года.

Также Украина должна получить новые ракеты-перехватчики Aster 30 и семь радаров большой дальности. Ожидается, что эти системы укрепят украинскую противовоздушную оборону, в частности ее способность противодействовать баллистическим целям.

Общая стоимость этого пакета оценивается примерно в 3 миллиарда евро. Финансирование планируется обеспечить в рамках европейского кредита для Украины на 90 миллиардов евро.

Напомним, Украина может получить новый оборонный транш от Европейского Союза уже в начале сентября. Речь идет о средствах из оборонной части кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

В рамках этой программы на поддержку обороны Украины в 2026 году предусмотрено около 28 миллиардов евро. Что касается бюджетной поддержки Украины, то до 17 миллиардов евро должны быть направлены.

На данный момент ЕС уже распределил 22 миллиарда евро из предусмотренных на оборону средств. Из этой суммы Украине уже выплатили 8,5 миллиарда евро. В Еврокомиссии ожидают новых одобрений и выплат в ближайшие недели и подчеркивают необходимость ускорить оказание поддержки Украине.