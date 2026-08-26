За даними La Repubblica, частину ракет із власних запасів Італія планує передати Україні вже до жовтня 2026 року.

Що відомо про новий пакет допомоги?

Рішення про передачу ракет було ухвалене в режимі секретності. Публічно італійський уряд наразі оголосив лише про передачу Україні цивільних електрогенераторів для підтримки населення.

Водночас джерела видання стверджують, що до нового пакета допомоги увійдуть ракети для українських SAMP/T. Частину боєприпасів Італія планує передати зі своїх арсеналів уже до жовтня.

Окрім передачі готових ракет, Італія та Франція планують надати Україні ліцензію на локалізоване виробництво Aster 30 B1NT – нової версії ракети-перехоплювача.

Україна вже має контракт на виробництво додаткових Aster 30. Очікується, що у вересні сторони підпишуть відповідні угоди, а фінансування може бути забезпечене коштом європейського кредиту.

Окремо Франція та Італія готують передачу Україні чотирьох нових комплексів SAMP/T NG. Перші установки Київ очікує отримати з 2027 року.

Також Україна має отримати нові ракети-перехоплювачі Aster 30 та сім радарів великої дальності. Очікується, що ці системи посилять українську протиповітряну оборону, зокрема її спроможності протидіяти балістичним цілям.

Загальна вартість цього пакета оцінюється приблизно у 3 мільярди євро. Фінансування планують забезпечити в межах європейського кредиту для України на 90 мільярдів євро.

Нагадаємо, Україна може отримати новий оборонний транш від Європейського Союзу вже на початку вересня. Йдеться про кошти з оборонної частини кредиту ЄС на 90 мільярдів євро.

У межах цієї програми на підтримку оборони України у 2026 році передбачено близько 28 мільярдів євро. Ще до 17 мільярдів євро мають спрямувати на бюджетну підтримку України.

Станом на зараз ЄС уже розподілив 22 мільярди євро з передбачених на оборону коштів. З цієї суми Україні вже виплатили 8,5 мільярда євро. У Єврокомісії очікують нових схвалень і виплат найближчими тижнями та наголошують на необхідності пришвидшити підтримку України.