Премьер Эстонии ответила, что мешает Западу достаточно поддерживать Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что страх со стороны свободного мира мешает достаточной поддержке Украины. Политик уверена, что страны не должны попасть в эту ловушку.

Об этом Каллас заявила на дискуссии конференции Леннарта Мэри о поддержке Украины. В то же время во время разговора она заявила, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО.

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Страх свободного мира

Во время разговора в Каи Каллас поинтересовались, что сдерживает западные страны в достаточной помощи Украине.

Нас в поддержке Украины сдерживает страх. У стран есть разные страхи, то ли ядерный страх, то ли страх эскалации, то ли страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха,

– сказала Каллас.

В то же время политик отметила, что страны Запада будут действовать решительно и не позволят противникам диктовать их будущее. Каллас отмечает, что Украину следует поддерживать столько, сколько потребуется. Свободный мир должен помочь оттеснить Россию к границам. Она объяснила, что партнеры должны продолжать применять санкции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

Глава эстонского правительства добавила, что агрессор должен компенсировать нанесенный ущерб, а виновные, включая российское руководство, должны быть привлечены к ответственности. По ее словам, конец серых зон – это тот мир, который нужен Европе. Именно поэтому Украина должна стать частью ЕС и НАТО.

Военная помощь Украине