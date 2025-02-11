Юсов рассказал, как на войну в Украине влияет промедление с поставками оружия

В 2024 году партнеры медлили с поставками оружия Украине. В ГУР рассказал, как на войну в нашей стране это влияет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в выпуске "Дайджеста Блауша".

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"Есть внутриполитический процесс в тех или иных странах"

Юсов отметил, что часто международные политики, деятели, СМИ или эксперты могут делать заявления или оценки, которые официальные представители Украины не могут пока комментировать и "не должны этого делать".

Есть внутриполитический процесс в тех или иных странах. И мы точно не должны в него вмешиваться,

– подчеркнул представитель ГУР.

Однако, он заметил, если абстрагироваться от конкретных заявлений или фамилий, то, безусловно, любые промедления, ограничения или неутверждение необходимых запросов необходимой номенклатуры – это "дополнительные угрозы и потери жизни наших военнослужащих и гражданских".

"И именно поэтому Украина и до начала полномасштабного вторжения, и после во весь голос говорила о необходимости усиления для защиты и для обороны от агрессии, а не для агрессивных действий, и о средствах противовоздушной, противоракетной обороны, и об авиации, и о многих других вещах", – сказал Юсов.

Спикер ГУР добавил, что это все вооружение необходимо для выживания и для борьбы с Россией, которая хочет уничтожить наше государство и народ.

Поэтому, безусловно, когда идет своевременное снабжение и в надлежащих объемах – это дополнительные возможности для защиты гражданского населения силами безопасности и обороны,

– резюмировал Юсов.