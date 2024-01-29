Усилят ПВО: какие возможности оружия, что собирается передать Греция

США предложили Греции до 200 миллионов долларов в обмен на передачу или продажу вооружения Украине. Оружие, которое смогут предоставить Афины, усилит украинскую систему ПВО.

Это 24 Каналу заметил военный эксперт лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, эти средства хорошо покажут себя вдоль линии фронта.

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Оружие от Греции

Роман Свитан отметил, что Украина получит армейские системы малой дальности. Они довольно хорошо себя показывают вдоль линии фронта, выполняя определенные оборонные задачи именно на фронте.

Если их поставить в режим зенитно-ракетных комплексов, они также могут прикрывать объект. К примеру, ПВО "Тор" успешно работает на дальности 15 километров. Неважно, сколько ей лет, система достаточно стойкая.

Также Греция намерена передать зенитные установки советского образца "ЗУ-23-2". В частности, они хорошо работают по беспилотникам типа "Шахед".

Имея определенное направление или по крайней мере предупреждение, откуда движутся "Шахеды", развертывание этих "ЗУ-23-2" дает достаточно положительный результат. По любым дронам в визуальной видимости. Вроде бы и старые комплексы, но они усилят нашу ПВО,

– добавил полковник ВСУ в запасе.

США могут оказать помощь через Грецию