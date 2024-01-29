Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ці засоби добре покажуть себе вздовж лінії фронту.

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Зброя від Греції

Роман Світан зазначив, що Україна отримає армійські системи малої дальності. Вони досить добре себе показують вздовж лінії фронту, виконуючи певні оборонні завдання саме на фронті.

Якщо їх поставити у режим зенітно-ракетних комплексів, вони також можуть прикривати об'єкт. До прикладу, ППО "Тор" успішно працює на дальності 15 кілометрів. Неважливо, скільки їй років, система досить стійка.

Також Греція збирається передати зенітні установки радянського зразка "ЗУ-23-2". Зокрема, вони добре працюють по безпілотниках типу "Шахед".

Маючи певний напрямок чи принаймні попередження, звідки рухаються "Шахеди", розвертання цих "ЗУ-23-2" дає досить позитивний результат. По будь-яких дронах у візуальній видимості. Ніби і старі комплекси, але вони посилять нашу ППО,

– додав полковник ЗСУ в запасі.

США можуть надати допомогу через Грецію