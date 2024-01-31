Сколько страны ЕС потратят на военную помощь Украине в 2024 году

В новом году международные партнеры продолжат поддерживать наше государство в его противостоянии российской агрессии. Жозеп Боррель рассказал, какую сумму ЕС готов предоставить Киеву.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и иностранных дел Жозеп Боррель заявил, что государства – члены ЕС намерены передать Украине не менее 21 миллиарда евро в виде военной помощи. Об этом чиновник сообщил по результатам неформального заседания Совета министров обороны, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Расходы на войну

По словам главного дипломата ЕС, после начала полномасштабного вторжения России в Украину государства-члены Евросоюза уже потратили на военную помощь для Киева 28 миллиардов евро. Впрочем, в 2024 году эта сумма возрастет.

Сегодня мы спросили страны-члены об их обязательствах на этот год, и я все еще не имею полного ответа. Но многие страны-члены прислали свои предложения, и я могу сказать, что будет 21 миллиард евро в бюджете на 2024 год на военную помощь Украине,

– подчеркнул Боррель.

Он отметил, что увеличение расходов на военную помощь для Украины "лишь часть картины", но есть и другие положительные тенденции.

Обучение военных и поставки снарядов

Также Боррель рассказал о планах Евросоюза продолжить подготовку украинских военных. По его словам, до лета 2024 года страны – союзницы подготовят 60 тысяч украинских военных. На данный момент обучение уже прошли 40 тысяч украинцев.

Кроме того, дипломат прокомментировал вопрос снарядов. Напомним, что ЕС обязался поставить Украине миллион боеприпасов. Боррель уточнил, что Киеву уже передали 330 тысяч боеприпасов. В течение марта ВСУ должны получить – еще 200 тысяч. В общем пока ЕС способен выполнить свое обещание наполовину.