10% военного бюджета США уничтожили 50% вооружения России, – Кэмерон о помощи Запада

Военная помощь партнеров важна для поддержания способности Украины бороться против российского агрессора. В то же время ключевым является предоставление поддержки со стороны США и ЕС.

Таким образом, только 10% военного бюджета США смогли уничтожить 50% вооружения России. Об этом во время "Украинского завтрака" в Давосе рассказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает 24 Канал.

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Кэмерон высказался о результатах военной помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отметил важность пакетов поддержки, предоставляемых Украине Европейским Союзом и США, особенно по сравнению с помощью, которую предлагает Британия.

Он подчеркнул, что крайне важно продемонстрировать российскому лидеру Владимиру Путину, что западный мир решителен, и его невозможно легко одолеть.

Глава британского МИД также назвал войну в Украине "вызовом перед всем современным поколением". Поэтому он призвал продолжать помогать нашему государству военно и дальше.

Американским коллегам я уже говорил: вы потратили 10% оборонного бюджета, что позволило уничтожить 50% российского вооружения без утраченной американской жизни. Это просто отличный результат,

– сказал Кэмерон.

Кэмерон также напомнил и о значительной экономической мощи союзников Украины, которая превышает экономику страны-агрессора в 25 раз. Поэтому, по его словам, должное управление и использование ресурсов играет решающую роль в логическом завершении войны против Украины.

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