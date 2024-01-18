10% военного бюджета США уничтожили 50% вооружения России, – Кэмерон о помощи Запада
Военная помощь партнеров важна для поддержания способности Украины бороться против российского агрессора. В то же время ключевым является предоставление поддержки со стороны США и ЕС.
Таким образом, только 10% военного бюджета США смогли уничтожить 50% вооружения России. Об этом во время "Украинского завтрака" в Давосе рассказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает 24 Канал.
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Кэмерон высказался о результатах военной помощи Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отметил важность пакетов поддержки, предоставляемых Украине Европейским Союзом и США, особенно по сравнению с помощью, которую предлагает Британия.
Он подчеркнул, что крайне важно продемонстрировать российскому лидеру Владимиру Путину, что западный мир решителен, и его невозможно легко одолеть.
Глава британского МИД также назвал войну в Украине "вызовом перед всем современным поколением". Поэтому он призвал продолжать помогать нашему государству военно и дальше.
Американским коллегам я уже говорил: вы потратили 10% оборонного бюджета, что позволило уничтожить 50% российского вооружения без утраченной американской жизни. Это просто отличный результат,
– сказал Кэмерон.
Кэмерон также напомнил и о значительной экономической мощи союзников Украины, которая превышает экономику страны-агрессора в 25 раз. Поэтому, по его словам, должное управление и использование ресурсов играет решающую роль в логическом завершении войны против Украины.
Байден встретился с Конгрессом о помощи Украине
- Президент США Джо Байден встретился с руководством Конгресса. Американский лидер подчеркнул, что бездействие парламента ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира.
- Байден также призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины. В то же время он выразил приверженность достижению двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимости дополнительных ресурсов на американско-мексиканской границе.
- До этого украинский депутат Ярослав Железняк уверял, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "США ближе, чем когда-либо", к принятию военной помощи Украине.