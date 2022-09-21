Литва передаст Украине дроны-камикадзе Warmate уже осенью 2022 года

Весь мир продолжает поддерживать Украину. Так, Литва в очередной раз передаст нашей стране военную помощь.

Литва передаст Украине дроны. Об этом сообщил посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта.

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Литва еще раз помогает Украине

Да, наша страна получит от Литвы дроны-камикадзе Warmate, которые были закуплены в рамках инициативы компании Legion Of Boom. Они приедут в Украину уже в октябре-ноябре этого года.

Мы все помним в мае первый литовский марафон по сбору средств на Байрактар. Также журналист Андрюс Тапинас в августе провел марафон для закупки для Украины дронов-камикадзе. Этот проект реализуется. Мы ожидаем, что где-то в октябре-ноябре эти дроны-камикадзе будут уже в украинской армии,

– отметил Бешта.

Он отметил, что с начала войны Литва предоставила Украине военную помощь около 120 миллионов евро. Это составляет около 2% ВВП Литовской Республики.

Характеристики БПЛА Warmate

Дальность действия – 30 км;

Скорость – 80 километров в час;

Максимальная скорость при атаке – 150 километров в час;

Время полета – 70 минут;

Размах крыльев – 1,6 метра;

Длина фюзеляжа – 1,1 метра;

Максимальная взлетная масса – 5,7 килограмма;

Операционная высота 150 – 300 метров;

Максимальная высота – 500 метров;

Боеголовки типа – фугасные, кумулятивные, термобарические.

Как Литва помогает Украине

Литва передаст Украине бронетранспортеры М113. Они обладают большим оперативным запасом хода и могут преодолеть глубокие водные препятствия.

Также литовцы собрали более 5 миллионов евро на боевой беспилотник "Байрактар" для ВСУ.

Позже стало известно, что беспилотник Bayraktar, приобретенный литовцами для Украины, работает против российских захватчиков. Он уничтожает кафиров и их технику.

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