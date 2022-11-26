Люксембург передал Украине беспилотники Primoco One 150: основные характеристики

Люксембург передал Украине БПЛА Primoco One 150 чешского производства. Украинские воины получили 6 таких летательных аппаратов.

Министерство обороны Люксембурга отметило, что они были закуплены в рамках военной помощи украинским воинам после вторжения России. Общий спектр беспилотника достигает до 2000 км.

Общий диапазон беспилотника достигает до 2000 километров.

Основные характеристики

Беспилотник имеет максимальную взлетную массу 150 килограммов, а время полета составляет до 15 часов. Также беспилотник может выполнять взлет и посадку в любое время суток даже при неблагоприятных погодных условиях.

Как отмечают, в сочетании с крейсерской скоростью (100 – 150 километров в час) БПЛА Primoco является одним из лидеров в своем сегменте. Уникальная особенность One 150 – полезная нагрузка 30 килограммов и возможность работы на большой высоте (до 3300 метров над уровнем моря).

Пункт управления беспилотниками / Фото Primoco UAV

Встроенная система автопилотирования обеспечивает полностью автоматизированный взлет, посадку и автономное выполнение плана полета.

Используя взлетно-посадочную полосу размером 300 метров, БПЛА позволяет выполнять полеты без необходимости использования услуг аэропортов.

Какую помощь от мира Украина уже получила

Соединенные штаты Америки 23 ноября выделили дополнительные 400 миллионов долларов военной помощи на оборонные нужды.

Также 22 ноября стало известно, что США предоставили Украине дополнительно 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Эти выплаты докажут общую прямую бюджетную поддержку США для Украины до 13 миллиардов долларов США в форме грантов.

За 9 месяцев полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства некоторые западные политики "эволюционировали" по поддержке Украины – убежден политолог Артем Бронжуков .

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны помогают нам тайно . Они оказывают военную помощь, однако не говорят об этом и даже отрицают эти факты.

25 ноября в Киев с визитом прибыл глава МИД Великобритании Джеймс Клэверли. Он заверил, что Лондон поможет нам пережить зиму . В частности, страна отправит ВСУ 35 авто, включая 24 карета "скорой" и шесть бронемашин.

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