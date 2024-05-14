Поступит "в ближайшие дни и недели": Макрон пообещал больше военной помощи Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон 14 мая провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Во время разговора французский глава пообещал предоставить новую военную помощь нашему государству.

О поставках оружия Макрон сообщил, осудив начало российского наступления на севере Харьковской области. Также французский президент решительно осудил усиление российских атак против Украины.

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Макрон пообещал Зеленскому предоставить оружие Украине

В коммюнике, который опубликовал Елисейский дворец по итогам телефонного разговора Зеленского и Макрона, говорится, что президенты обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины в оружии. Так, французский лидер "выразил решительное осуждение усиления российских ударов по Украине, в частности, по ее энергетической инфраструктуре, а также начало нынешнего наступления России".

Кроме того, президент Макрон подтвердил готовность Франции оказывать постоянную помощь Украине вместе со своими союзниками в борьбе с агрессивными действиями России.

Он также подробно рассказал о поставках (оружия. – 24 Канал), которые будут осуществлены в ближайшие дни и недели в поддержку украинских военных усилий,

– отметили в Елисейском дворце.

Французский глава также напомнил свое предложение по "олимпийскому перемирию", во время которого Россия должна была бы прекратить боевые действия. Предложение также включает использование страной-агрессором "всех дипломатических усилий для инициирования переговоров, которые бы соответствовали международному праву и законным интересам Украины".

Зеленский также высказался о разговоре с Макроном

Президент Владимир Зеленский также в своем телеграм-канале прокомментировал телефонный разговор с Макроном. Украинский глава отметил, что главной темой переговоров была подготовка к Глобальному саммиту мира.

"Благодарен за подтверждение участия в саммите", – сказал украинский президент.

Кроме того, по словам Зеленского, он с Эммануэлем Макроном подробно обсудили ситуацию на фронте, а также наши оборонные потребности: усиление ПВО, дополнительные системы артиллерии, в частности дальнобойные средства и снаряды.

Обратите внимание! В конце марта 2024 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал новый пакет военной поддержки для Украины. Он включал сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster для усиления ПВО.

В то же время Лекорню отметил, что бронетехника, которая уже не новая, но до сих пор функциональная, поможет удерживать оборону на большой линии фронта. А зенитные ракеты Aster 30 являются аналогом американской системы Patriot и значительно усилят украинскую противовоздушную оборону.