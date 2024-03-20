Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, заметив, что проблема с боеприпасами может решиться в ближайшее время. Важно, что заработала чешская инициатива по покупке снарядов за пределами ЕС.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Маломуж, параллельно Украина самостоятельно работает в таком направлении. А некоторые международные партнеры объявили о новых пакетах военной помощи, где также есть, в частности, и артиллерийские снаряды. Ситуация понемногу становится лучше.

Не стоит забывать и о собственных возможностях Украины. Известно, что наш военно-промышленный комплекс также производит снаряды, мины и т.п.

Главное, чтобы проголосовали за дальнейшую военную помощь от США. Тогда будем серьезно обеспечены и получим больше оружия и боеприпасов. Надеемся, что в ближайшие полтора – два месяца будем иметь полный набор для защиты и активного противодействия. Предполагаю, что через 4 – 6 месяцев уже все может быть для проведения мощных контрударов и подготовки стратегической наступательной операции,

– подчеркнул Маломуж.

Важно, что примерно летом Украина уже получит истребители F-16. Также есть надежда, что увеличится поставки дальнобойных ракет.

Не менее важно, что на нынешнем "Рамштайне" обсуждали поставки для Украины ракет для ПВО. Ведь, очевидно, что Россия готовит новые массированные удары. И от них нужно будет защищаться.

Заседание "Рамштайн": кратко