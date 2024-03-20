Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що проблема з боєприпасами може вирішитися найближчим часом. Надзвичайно важливо, що запрацювала чеська ініціатива щодо купівлі снарядів за межами Європейського Союзу.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Маломуж, паралельно Україна самотужки працює у цьому напрямку. А деякі міжнародні партнери оголосили про нові пакети військової допомоги, де також є, зокрема, і артилерійські снаряди. Ситуація потроху стає кращою.

Не варто забувати і про власні можливості України. Відомо, що наш військово-промисловий комплекс також виробляє снаряди, міни тощо.

Головне, аби проголосували за подальшу військову допомогу від США. Тоді будемо серйозно забезпечені та отримаємо більше зброї і боєприпасів. Сподіваємося, що в найближчі півтора – два місяці матимемо повний набір для захисту та активної протидії. Передбачаю, що через 4 – 6 місяців вже все може бути для проведення потужних контрударів та підготовки стратегічної наступальної операції,

– підкреслив Маломуж.

Важливо, що приблизно влітку Україна вже отримає винищувачі F-16. Також є сподівання, що збільшиться постачання далекобійних ракет.

Не менш важливо, що на теперішньому "Рамштайні" обговорювали постачання для України ракет для ППО. Адже, очевидно, що Росія готує нові масовані удари. І від них потрібно буде захищатися.

Засідання "Рамштайн": коротко