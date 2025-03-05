Какую помощь Украине остановил Трамп, а какая продолжится: ответ экономиста

Соединенные Штаты приостановили военную помощь для Украины. Это решение может шокировать. Но нужно разобраться, что на самом деле произошло.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист Сергей Фурса. По его словам, уже давно было понятно, что никакой помощи от Дональда Трампа, скорее всего, не будет. По крайней мере в том формате, в котором все это работало раньше.

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Что сделал Трамп

Как отметил Фурса, Дональд Трамп фактически приостановил "хвостик" от помощи, которую еще приняли при каденции Джо Байдена. Он и так был уже сравнительно незначительным.

Последнее решение о пакете помощи приняли в конце 2024 года на более 2,5 миллиарда долларов. Большая часть этой помощи уже приехала за эти 3 месяца.

СМИ писали, что осталась еще помощь на 1 миллиард долларов. Но там не уточняют, чего именно касаются эти средства.

Есть программа PDA, когда сразу со складов берут и направляют в Украину. Есть другая программа – когда вооружение только производят. В любом случае эта приостановка является неприятным фактом, но не катастрофическим. Ведь там и так был остаток помощи,

– сказал Фурса.

Очевидно, что часть помощи касалась именно законтрактованного оружия, которое должны были изготовить и передать в будущем. Возможно, производство этого оружия даже не останавливалось.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что прекращение помощи Украине – это временное решение. Оно зависит от соглашения о минералах. Потом во время выступления в Конгрессе Дональд Трамп вспомнил, что получил от Владимира Зеленского важное письмо, касающееся мирных переговоров и соглашения по полезным ископаемым.