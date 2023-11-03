Для того чтобы противостоять оккупантам нам нужно еще больше систем ПВО. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что от наших партнеров мы уже получили определенное количество, но его недостаточно.

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Украине нужно усилить противовоздушную оборону, ведь систем не хватает, их нужно перемещать. Кроме ПВО есть недостаток в зарядах и ракетах. Россияне тоже не теряют времени, а модернизируют свои системы.

По словам политтехнолога, промедление с помощью всегда увеличивает количество жертв. Сегодня линия фронта практически не двигается, а поставки нам организуют не в том количестве, в котором нужно.

Возможно, это стратегия, по которой мы должны за какой-то период перемолоть определенное количество российской техники, сделать так, чтобы ее нельзя было восстановить. Россия вообще уже не может производить много техники из-за санкций, дефицита компонентов и так далее,

– сказал Борис Тизенгаузен.

Вероятно, такая дозированная поставка связана с тем, что наши партнеры хотят увидеть определенный процент уничтоженной российской техники.

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Не известно, может ли Украина как-то повлиять на скорость и количество помощи от Запада, но в любом случае такие попытки есть.

"Материалы, заявления, поступающие от Валерия Залужного, Владимира Зеленского имеют определенные посили к нашим партнерам. Услышат они их или нет? Вот ATACMS получили", – добавил Тизенгаузен.

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