Для того, щоб протистояти окупантам нам потрібно ще більше систем ППО. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що від наших партнерів ми вже отримали певну кількість, але її недостатньо.
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Чому Захід зволікає з військовою допомогою
Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, адже систем не вистачає, їх треба переміщувати. Окрім ППО, є нестача у зарядах та ракетах. Росіяни також не втрачають часу, а модернізують свої системи.
За словами політтехнолога, зволікання з допомогою завжди збільшує кількість жертв. Сьогодні лінія фронту практично не рухається, а постачання нам організовують не в тій кількості, в якій потрібно.
Можливо, це стратегія, що ми маємо за якийсь період перемолоти певну кількість російської техніки, зробити так, щоб її не можна було відновити. Росія загалом уже не може виробляти багато техніки через санкції, дефіцит компонентів і так далі,
– сказав Борис Тизенгаузен.
Ймовірно, таке дозоване постачання пов'язане з тим, що наші партнери хочуть побачити певний відсоток знищеної російської техніки.
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Не відомо, чи може Україна якось вплинути на швидкість та кількість допомоги від Заходу, але у будь-якому разі такі намагання є.
"Матеріали, заяви, які надходять від Валерія Залужного, Володимира Зеленського мають певні посили до наших партнерів. Почують вони їх чи ні? От ATACMS отримали", – додав Тизенгаузен.
Військова допомога для України: останні новини
- У США проголосували за надання допомоги Ізраїлю у сумі понад 14 мільярдів доларів. Відповідне рішення схвалила Палата представників. Однак в документі не передбачили допомоги для України. Через це президент США Джо Байден обіцяв ветувати законопроєкт.
- Раніше новий спікер Палати представників Майк Джонсон пропонував об'єднати кошти на допомогу Україні та на захист кордону з Мексикою. За його словами, таке рішення можуть підтримати обидві партії США. Майк Джонсон зауважив, що допомагаючи Україні захистити її кордони, треба дбати й про американський.
- У жовтні Джо Байден звертався до Конгресу США з пропозицією виділити Україні рекордну суму допомоги. Мовилось про 106 мільярдів доларів, які мали спрямувати для України та Ізраїля. Понад 60 мільярдів передбачалося саме для потреб нашої держави.