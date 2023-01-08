Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины: Рим готов сотрудничать с Парижем

Страны Запада, в частности, Италия, продолжают помогать нашему государству вооружением. Стало известно, что государство Европы готовит шестой пакет помощи Вооруженным Силам Украины.

В конце 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с премьер-министром Италии Джорджей Мелони предоставление нашему государству систем ПВО. На днях итальянские СМИ сообщили, что в Риме готовится новый пакет военной помощи.

Читайте также Что изменится в мировой политике в 2023: 5 прогнозов, которые важны для Украины

Италия обсуждает с Францией отправку в Украину ПВО

В то же время, европейские средства массовой информации отмечают, что Италия ведет переговоры с Францией о предоставлении украинской армии систем противовоздушной обороны совместного производства. Это прокомментировал министр иностранных дел Антонио Таяни.

Шестой пакет военной помощи Украине еще на стадии обсуждения, и, как уже говорилось, не будет ни одного отправления оружия до соответствующего доклада в парламенте. Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования пакета с точки зрения предоставления систем ПВО, основанных на совместных разработках между Римом и Парижем.

– подчеркнул он.

Кроме того, журналисты задали Таяне уточняющий вопрос о том, просили ли США Италию ускорить темпы поставки оружия в Украину. Из его ответа понятно, что об этом речь не шла в разговоре между Римом и Вашингтоном.

Военная помощь Украине от партнеров: актуальная информация

Соединенные Штаты Америки недавно объявили о предоставление Киеву помощи, которую можно оценить в 3 миллиарда долларов. Известно, что это самый большой пакет военной поддержки от Вашингтона с начала полномасштабного вторжения. В нем, в частности, будет 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW, 250 000 патронов калибра 25 миллиметров и 100 бронетранспортеров M113.

Кроме того, Греция готова уступить очередь по поставкам германских БМП Marder. Собственно, в минобороны страны сказали, что Европа может подождать с предоставлением Афинам этих боевых машин пехоты, ведь нашему государству они нужнее.