Помощь Украине, Израилю и Тайваню: Трамп призвал Сенат не голосовать за законопроект

Экс-президент США Дональд Трамп призвал не утверждать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Речь идет об инициативе в 95,3 миллиарда долларов США, 60 миллиардов из которых должна получить Украина.

Такое заявление бывший президент США произнес в соцсети Truth Social во время рассмотрения инициативы Сенатом. Стоит отметить, что сенаторы договорились о дебатах по законопроекту о помощи на 95,3 миллиарда долларов США.

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В своем недавнем заявлении бывший президент Дональд Трамп отметил необходимость для Соединенных Штатов "более осторожного подхода" к оказанию финансовой помощи другим странам. Трамп утверждал, что финансовая помощь "должна предоставляться в первую очередь в форме кредитов, а не простого перевода средств". Он твердо убежден, что любые заимствованные средства должны предоставляться на исключительно выгодных условиях, включая "отсутствие процентов и неограниченный срок возврата".

Кроме того, Трамп подчеркнул, что любая финансовая сделка должна сопровождаться дополнительными условиями со стороны США.

Мы никогда больше не должны давать деньги без надежды на их возвращение или без какого-либо "обусловливания". Соединенные Штаты Америки больше не должны шить себя в дураки!,

– написал Трамп.

Во время выступления перед избирателями в Южной Каролине, состоявшегося в субботу, 10 февраля, Трамп подтвердил свою готовность "лично выступить посредником и способствовать урегулированию" войны в Украине.

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