Некоторые страны-члены НАТО уже отдали Украине все свои танки, – экс-глава ЦРУ

Украина продолжает получать поддержку от международных партнеров ежедневно. В частности, говорится и о предоставлении оружия странами-членами НАТО.

Как отметил в интервью 24 каналу бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, некоторые государства-члены Альянса отдали нашему государству все свои танки. Соответствующее поступление вооружения произошло в рамках помощи Украине в противостоянии российской агрессии.

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НАТО не наблюдает, а помогает

По словам Петреуса, Альянс отнюдь не стоит в стороне. Конечно, непосредственно участия в войне он не принимает. Но следует понимать, что наше государство получает огромное количество боеприпасов от стран-членов.

В некоторых случаях страны-члены отдали Украине все свои танки. Конечно, им обещали за них отдать американские Abrams или немецкие Leopard, но опять же, поддержка Украины со стороны НАТО просто фантастическая,

– подчеркнул он.

Он также добавил, что Соединенные Штаты возглавляют предоставление вооруженной помощи Украине. Но к этому процессу привлечены все государства, являющиеся членами НАТО.

Петреус заметил, что оснащение нашего государства идет фантастически. Кроме того, оно привлекает дополнительные силы, проводятся тренировки для военных. Все это стало возможным благодаря поддержке НАТО и стран Запада.

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Экс-глава ЦРУ напомнил, что только США предоставили военную помощь в размере 15 миллиардов долларов. Речь идет и о боеприпасах, и об оборудовании, и об учебе. Отдельно наше государство получает финансы для обеспечения внутренних потребностей, которые самостоятельно не покрыть из-за развязавшейся войны.

Украина в скором времени получит системы ПВО IRIS-T

По крайней мере, в этом накануне заверила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Она отметила, что наше государство вскоре получит четыре таких установки. Но нужно будет еще подождать, ведь даже у самой Германии нет их на вооружении.

По словам посла, первую систему IRIS-T нам предоставят в октябре, а вторую – до конца текущего года. Что касается еще двух установок, то их украинское войско получит уже в 2023 году.

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