Руководитель Центра общественной аналитики “Башня” Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что медлительность в принятии важных решений Европы по помощи Украине не нравится США. Европа должна понять, что война России с Украиной не так далеко.

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В чем прав Дональд Трамп

Сейчас Украина, по мнению Клочко, должна брать от своих партнеров столько, сколько они могут дать. Европа должна осознать реальность вины России с Украиной.

Трамп говорит одну справедливую вещь, что Россия к Европе ближе, чем к США и достаточно сидеть под "зонтиком" их безопасности и видеть близкую угрозу,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Действия Германии

Германия, в силу исторических обстоятельств после Второй мировой войны, находится в зависимости по вопросам безопасности от США.

На территории Германии находится ядерное оружие США. То, что они зависимы от них и определяет публичную позицию Олафа Шольца,

– отметил Клочок.

Однако стоит отметить, что Германия с начала полномасштабного вторжения вообще не передавала Украине летальное оружие. Сейчас же их риторика по чуть-чуть меняется.

"Сейчас передает патроны, снаряды, бронированную технику, ожидаем ракеты Taurus", – отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Обратите внимание! Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus. В то же время председатель комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призывает канцлера предоставить Украине дальнобойные ракеты после одобрения миллиардной помощи Сенатом США.

Франция и Великобритания

Эти страны, по словам Клочко, формируют совсем другую повестку дня в Европе по военной помощи Украине, в отличие от Германии.

Великобритания и Франция, как две имперские державы, которые могут противостоять России, к этому готовы. Они могут разрабатывать и внедрять меры, которые на практике будут означать, что Россия никогда не нападет на Европу.

Германия помогает номинально, а британцы с французами говорят совсем о другой модели безопасности для Европы и Украины в целом,

– прокомментировал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Также он добавил, что Украина дала Великобритании и Франции стимул для того, чтобы изменить риторику, подход к обороне и возможность создать новый военно-политический союз, который бы был более эффективен в противостоянии российской агрессии, чем НАТО. Сейчас НАТО не может адекватно реагировать на угрозу со стороны России.

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