Заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь рассказал 24 Каналу, что в конце 2023-го наши союзники приняли ряд программ. Речь идет о чешской инициативе, а также национальных программах США и ЕС.

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Когда удастся получить паритет с вооружением

Наши партнеры начали инвестировать в свою боеприпасную отрасль. Прогнозировалось, что при нормальном ходе событий, именно вторая половина 2024 года станет моментом насыщения Вооруженных Сил боеприпасами. Ведь в это время все программы выйдут на эффективный уровень.

Хотел бы подчеркнуть, что согласно прогнозам, пик всех программ придется на начало 2025 года. То есть сейчас это еще не тот максимум, на который мы можем выйти,

– отметил Михаил Самусь.

Почему Украина не дополучила средства от США

Кроме этого, стоит обратить внимание на ситуацию с предоставлением Украине 6 миллиардов долларов военной помощи от США. Эти средства так и не были использованы и могут "сгореть" до 30 сентября, если не найдется способов сохранить их.

Если говорить о боеприпасах, то все-таки мы больше говорим не об арсеналах, а о производстве. Арсеналы "выработали" себя еще в 2022 году, а в середине 2023 как раз и встал вопрос, что делать дальше: заканчивать войну или все-таки инвестировать в боеприпасную отрасль. Тогда начались массовые, мощные инвестиции во всех странах НАТО.

Относительно программ на миллиарды долларов, которые нам не добавили, то говорится как раз об арсеналах, из которых США передали те или иные виды вооружения. Идет "подвисание" не только в Соединенных Штатах, но и в других странах,

– добавил Михаил Самусь.

Например, по разным причинам были неправильно оценены технические уровни готовности вооружений и военной техники. То есть считалось, что условно боевые бронированные машины могли бы сразу поступить в Украину, но оказалось, что их надо ремонтировать, совершенствовать электронику.

Обратите внимание! Помощники конгрессменов заверили, что решение об использовании средств все-таки удастся найти, ведь Украина имеет всестороннюю поддержку в США.

"Это затягивается на несколько месяцев, а в условиях войны даже несколько месяцев является очень большим сроком. Поэтому и получается то, о чем уже говорил президент Зеленский и главнокомандующий Сырский. У нас есть сформированные бригады, которые до сих пор ждут вооружения, чтобы отправиться на фронт", – подытожил заместитель директора Центра исследования армии.