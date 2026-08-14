Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

Почему поставка МиГ-29 для Украины находится под вопросом?

По словам Томчика, переговоры о передаче польских истребителей Украине в последнее время активизировались. Речь идет о возможном обмене МиГ-29 на украинские беспилотники, технологии, ноу-хау и опыт, которые Польша могла бы использовать для развития собственного оборонного потенциала.

Заместитель министра отметил, что дополнительным фактором в переговорах стала позиция Болгарии.

Болгарская сторона обратилась и заявила, что если Украина не решается, (...) то Болгария с удовольствием их приобретет. И, честно говоря, это оживило дискуссию с украинцами,

– сказал Томчик.

В то же время польская сторона рассчитывает, что договоренности с Киевом все же удастся достичь.

"Надеюсь, что в ближайшее время. (...) Мы рассказали, как выглядит наш перечень технологий, которые мы хотели бы получить, а также определенного ноу-хау и различных тактик действий со стороны Украины. Считаю, что это в интересах и Украины, и Польши. И Украина согласилась, эти переговоры продолжаются, посмотрим, как они завершатся. Сегодня я не могу на 100 процентов утверждать, что это дело будет завершено, но мы надеемся на это", – сообщил заместитель министра обороны Польши.

Томчик не назвал конкретной даты подписания соглашения, отметив, что переговорный процесс еще продолжается. То есть Польша рассчитывает на положительный результат, однако окончательного решения пока нет.

Напомним, ранее польские СМИ писали, что Украина и Польша приблизились к завершению переговоров о передаче польских истребителей МиГ-29. Речь идет не просто о передаче Киеву самолетов, а о более широком военно-технологическом сотрудничестве. Польская сторона заинтересована в украинском опыте использования беспилотников, который сформировался непосредственно во время полномасштабной войны.

Варшаву интересуют, в частности, данные с поля боя, записи российских атак и информация об использовании ударных беспилотников. Особое внимание уделяется системам связи с дронами, принципам управления ими и другому оборудованию.

Ранее польская сторона уже рассматривала вопрос о передаче МиГ-29 Украине именно в контексте сотрудничества в сфере беспилотных технологий. Однако переговоры долгое время не привели к окончательной договоренности.