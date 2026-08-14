Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Чому МіГ-29 для України під питанням?

За словами Томчика, переговори щодо передачі польських винищувачів Україні останнім часом активізувалися. Йдеться про можливий обмін МіГ-29 на українські безпілотники, технології, ноу-хау та досвід, який Польща могла б використати для розвитку власних оборонних спроможностей.

Заступник міністра зазначив, що додатковим фактором у переговорах стала позиція Болгарії.

Болгарська сторона звернулася і заявила, що якщо Україна не наважується, (...) то Болгарія охоче їх придбає. І, чесно кажучи, це пожвавило дискусію з українцями,

– сказав Томчик.

Водночас польська сторона очікує, що домовленості з Києвом все ж вдасться досягти.

"Сподіваюся, що незабаром. (...) Ми розповіли, як виглядає наш перелік технологій, які ми хотіли б отримати, а також певного ноу-хау та різних тактик дій з боку України. Вважаю, що це в інтересах і України, і Польщі. І Україна погодилася, ці переговори тривають, подивимося, як вони завершаться. Сьогодні я не можу на 100 відсотків стверджувати, що ця справа буде завершена, але ми сподіваємося на це", – повідомив заступник міністра оборони Польщі.

Томчик не назвав конкретної дати підписання угоди, наголосивши, що переговорний процес ще триває. Тобто Польща розраховує на позитивний результат, однак остаточного рішення наразі немає.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ писали, що Україна та Польща наблизилися до завершення переговорів щодо передачі польських винищувачів МіГ-29. Йдеться не просто про передачу Києву літаків, а про ширшу військово-технологічну співпрацю. Польська сторона зацікавлена в українському досвіді використання безпілотників, який сформувався безпосередньо під час повномасштабної війни.

Варшаву цікавлять, зокрема, дані з поля бою, записи російських атак та інформація про використання ударних безпілотників. Окрему увагу приділяють системам зв'язку з дронами, принципам управління ними та іншому обладнанню.

Раніше польська сторона вже розглядала передачу МіГ-29 Україні саме в контексті співпраці у сфері безпілотних технологій. Однак переговори тривалий час залишалися без остаточної домовленості.