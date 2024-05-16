Военный эксперт из Израиля рассказал 24 Каналу, что западные политики много времени придерживались идеи относительно осторожных высказываний о войне России против Украины. Он отметил, если действительно в США позволят использовать, например, ATACMS за пределами Украины, то это будет приятной вестью для нашей страны.

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"Для украинцев это крайне важный сценарий. Для того, чтобы воплотить его в жизнь надо (украинским дипломатом – 24 Канал) приложить много усилий", – подчеркнул он.

Применение оружия по российской территории

Военный эксперт предположил, что в Соединенных Штатах Америки могут согласовать атаки по России в случае, если случится что-то плохое на фронте или в украинском тылу. Ведь поставки Украине ATACMS там согласовывали очень долго.

Есть общий запрет (от партнеров Украины – 24 Канал) на применение американских боеприпасов по военным целям в России. Но ракеты Patriot используют для перехвата российских самолетов над территорией врага. Так что, ситуации бывают разные и нам сообщают не обо всех деталях,

– подчеркнул он.

Запрет на атаки

По словам Давида Шарпа, абсурдным является то, что украинская сторона пока не может использовать вооружение, что предоставляют западные партнеры. Это касается даже того случая, когда враг наступает на Харьковскую область.

Россияне, находясь за километр от границы с Украиной, понимают что им на территории России не грозит атака американским вооружением. Это за гранью здравого смысла,

– высказался он.

Шарп считает, что украинским дипломатам, которые сейчас в США пытаются убедить администрацию Байдена изменить решение относительно ударов по России американским оружием, будет очень сложно, но шансы есть.

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