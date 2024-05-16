Військовий експерт з Ізраїля розповів 24 Каналу, що західні політики багато часу дотримувалися ідеї щодо обережних висловлювань про війну Росії проти України. Він зазначив, якщо дійсно у США дозволять використовувати, наприклад, ATACMS за межами України, то це буде приємною звісткою для нашої країни.

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"Для українців це вкрай важливий сценарій. Для того, щоб втілити його в життя треба (українським дипломатом – 24 Канал) прикласти багато зусиль", – наголосив він.

Застосування зброї по російській території

Військовий експерт припустив, що у Сполучених Штатах Америки можуть погодити атаки по Росії у випадку, якщо трапиться щось погане на фронті чи в українському тилу. Адже постачання Україні ATACMS там узгоджували дуже довго.

Є спільна заборона (від партнерів України – 24 Канал) на застосування американських боєприпасів по військових цілях у Росії. Але ракети Patriot використовують для перехоплення російських літаків над територією ворога. Отже, ситуації бувають різні й нам повідомляють не про всі деталі,

– підкреслив він.

Заборона на атаки

За словами Давида Шарпа, абсурдним є те, що українська сторона поки не може використовувати озброєння, що надають Західні партнери. Це стосується навіть того випадку, коли ворог наступає на Харківську область.

Росіяни, перебуваючи за кілометр від кордону з Україною, розуміють що їм на території Росії не загрожує атака американським озброєнням. Це за межею здорового глузду,

– висловився він.

Шарп вважає, що українським дипломатам, які зараз у США намагаються переконати адміністрацію Байдена змінити рішення щодо ударів по Росії американською зброєю, буде дуже складно, але шанси є.

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