Самый большой в истории: Швеция предоставит Украине мощный пакет военной помощи

Весь мир поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии. На этот раз стало известно, что Швеция предоставит нашему государству самый большой пакет военной помощи в истории. Что в него входит.

Пока Россия наносит массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в Украине, в мире ищут способы помогать нам. Так, в Швеции было принято решение о предоставлении военной помощи.

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Это самая большая помощь от Швеции за всю историю

О предоставлении помощи сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он отметил, что наше государство получит военную помощь на 3 миллиарда крон или 287 миллионов долларов. По его словам, это самый большой на сегодня пакет оборонных материалов. В него, заметим, будет входить и система ПВО.

Добавим, что ранее Швеция, которая вместе с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО, ограничивалась более простым оборудованием. К примеру, шлемами и бронежилетами, реактивными гранатометами и ракетами.

Это самый большой пакет военной поддержки, чем все восемь предыдущих пакетов вместе взятых. Это самое большее, что мы сделали, и мы точно придерживаемся украинского списка приоритетов того, что они сами думают, что им сейчас нужно,

– подчеркнул Кристерссон.

Министр обороны Пол Йонсон отметил, что новый пакет будет содержать систему противовоздушной обороны. Также в него будут входить боеприпасы из запасов вооруженных сил. То, в чем сейчас остро нуждается Украина для своей защиты от российской агрессии.

Напомним, что предыдущее социал-демократическое правительство Швеции, проигравшее правой коалиции Кристерссона на выборах в сентябре, договорилось о нескольких траншах помощи Украине. Речь идет как о военном, так и гуманитарном обеспечении. Общая сумма – более 1 миллиарда крон.

Заметим, что первое место в списке пожеланий Украины занимала артиллерийская система Archer. Но она в новый пакет помощи не вошла. В то же время Йонсон не исключает, что ее предоставят нашему государству в будущем. Кроме того, министр подчеркнул, что на этом поддержка Украины не останавливается.

Сам же Кристерссон добавил, что правительство Швеции внимательно следит за развитием событий, связанных с падением ракеты в Польше. По его словам, необходима дополнительная информация. Она позволит составить более четкую картину произошедшего 15 ноября во время массированного ракетного обстрела Украины.

В заключение добавим, что Украину продолжает поддерживать Германия. Министр обороны Кристине Ламбрехт 15 ноября отметила, что Берлин в очередной раз передал пакет мощной военной помощи для ВСУ.

Но это еще не все. Кроме того, 5 тысяч украинских солдат пройдут обучение в Германии до июня 2023;

А еще страна работает над созданием центра технического обслуживания в Словакии, который немедленно начинает свою работу.

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