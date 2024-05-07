Именно поэтому очень важно для Украины вовремя и в соответствующем количестве получить военную поддержку от партнеров. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что если наше государство будет иметь необходимый ресурс и сможет достичь преимущества на фронте, то это приведет к глобальным последствиям.

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Увидим более глубокий психологический шок россиян

Необходимо, по его мнению, иметь все рычаги влияния, даже если мы говорим о фиксации финала войны, для того, чтобы давить на Россию.

Напомню, что осенью 2022 года Россия вела себя совершенно иначе на глобальном рынке, была "тише воды, ниже травы". Потому что тогда Вооруженные Силы Украины имели существенные тактические успехи в Харьковской и Херсонской операциях,

– отметил советник главы ОПУ.

Если украинские силы будут не только уничтожать отдельные российские военные объекты, инструменты войны, даже такие, как загоризонтные радиолокационные станции, а наносить России существенные тактические поражения на том или ином направлении, тогда увидим совсем другую ситуацию.

Во-первых , состоится, перехват инициативы Вооруженными Силами Украины.

, состоится, перехват инициативы Вооруженными Силами Украины. Во-вторых , увидим психологический шок гораздо более глубокий в России.

, увидим психологический шок гораздо более глубокий в России. В-третьих, сформируются совсем другие процессы во внутреннем политическом пространстве России.

Потому что россияне тогда, по словам советника главы Офиса Президента, обратятся к своему ключевому историческому вопросу: что делать?

"Тогда увидим внутренние проблемы в России, но также тогда уже можно выходить на другого типа глобальное и экономическое давление. Однако все упирается в количество оружия, которого будет достаточно для нанесения серьезных поражений по живой силе и технике России", – отметил Михаил Подоляк.

Обратите внимание! В ISW считают, что Украине нужно как можно быстрее перехватить инициативу на поле боя. Аналитики отмечают, что ВСУ должны "получить и интегрировать" военную помощь США, "стабилизировать линию фронта". Также летом необходимо отразить "предполагаемое наступление России", прежде чем украинские силы смогут осуществить контрнаступательную операцию в конце 2024-го или в 2025 году.

Военная помощь от партнеров: что известно