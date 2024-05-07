Саме тому дуже важливо для України вчасно та у відповідній кількості отримати військову підтримку від партнерів. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, якщо наша держава матиме необхідний ресурс та зможе досягти переваги на фронті, то це призведе до глобальних наслідків.

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Побачимо глибший психологічний шок росіян

Потрібно, на його думку, мати усі важелі впливу, навіть якщо ми говоримо про фіксацію фіналу війни, для того, щоб тиснути на Росію.

Нагадаю, що восени 2022 року Росія поводила себе абсолютно інакше на глобальному ринку, була "тихше води, нижче трави". Тому що тоді Збройні Сили України мали суттєві тактичні успіхи у Харківській і Херсонській операціях,

– зазначив радник глави ОПУ.

Якщо українські сили будуть не тільки знищувати окремі російську військові об'єкти, інструменти війни, навіть такі, як загоризонтні радіолокаційні станції, а завдаватимуть Росії суттєвих тактичних поразок на тому чи іншому напрямку, тоді побачимо зовсім іншу ситуацію.

По-перше , відбудеться, перехоплення ініціативи Збройними Силами України.

, відбудеться, перехоплення ініціативи Збройними Силами України. По-друге , побачимо психологічний шок набагато глибший в Росії.

, побачимо психологічний шок набагато глибший в Росії. По-третє, сформуються зовсім інші процеси у внутрішньому політичному просторі Росії.

Тому що росіяни тоді, за словами радника глави Офісу Президента, звернуться до свого ключового історичного питання: що робити?

"Тоді побачимо внутрішні негаразди в Росії, але також тоді вже можна виходити на іншого типу глобальний та економічний тиск. Проте все впирається у кількість зброї, якої буде достатньо для завдання серйозних уражень по живій силі і техніці Росії", – наголосив Михайло Подоляк.

Зверніть увагу! У ISW вважають, що Україні потрібно якнайшвидше перехопити ініціативу на полі бою. Аналітики зазначають, що ЗСУ мають "отримати та інтегрувати" військову допомогу США, "стабілізувати лінію фронту". Також влітку необхідно відбити "передбачуваний наступ Росії", перш ніж українські сили зможуть здійснити контрнаступальну операцію наприкінці 2024-го або у 2025 році.

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