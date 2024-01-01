Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Штатов должна увеличиваться.

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"США нужно улучшать свои действия"

Юрий Рашкин отметил, что помощь со стороны США нарастает. Государство выделяет Украине все более мощное оружие. Однако в 2024 году Штатам необходимо провести голосование и принять решение о выделении пакета помощи Украине.

Нужно собраться в 2024 и вести себя по-другому, чем в 2023. Нужно улучшать наши действия, учиться и продолжать оказывать давление на наших политиков. Помощь Украине должна увеличиваться,

– подчеркнул политик из США.

По его словам, нужно давить на спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, ведь именно он представляет проблему.

Военная помощь Украине со стороны США: главное