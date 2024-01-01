Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Штатов должна увеличиваться.
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"США нужно улучшать свои действия"
Юрий Рашкин отметил, что помощь со стороны США нарастает. Государство выделяет Украине все более мощное оружие. Однако в 2024 году Штатам необходимо провести голосование и принять решение о выделении пакета помощи Украине.
Нужно собраться в 2024 и вести себя по-другому, чем в 2023. Нужно улучшать наши действия, учиться и продолжать оказывать давление на наших политиков. Помощь Украине должна увеличиваться,
– подчеркнул политик из США.
По его словам, нужно давить на спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, ведь именно он представляет проблему.
Военная помощь Украине со стороны США: главное
- В начале декабря 2023 года Сенат США не смог поддержать дополнительный запрос Белого дома на финансирование национальной безопасности границ в размере 106 миллиардов долларов. Туда входит 61 миллиард долларов военной и гуманитарной помощи для Украины.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что в Белом доме ожидают, что США удастся принять новый пакет помощи для Украины в январе 2024 года. Администрации Джо Байдена удалось добиться договоренностей с республиканцами. Речь идет о вопросах борьбы с миграцией на границе с Мексикой. Это позволит разблокировать принятие нового финансирования для Украины.
- Вечером 27 декабря стало известно, что в США объявили о выделении очередного пакета военной помощи для нашего государства. Его общая сумма составляет 250 миллионов долларов. В Минобороны США отмечают, что этот пакет военной помощи содержит то, что нужно для удовлетворения насущных потребностей нашего государства.