Таку думку 24 Каналу озвучив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він наголосив, що підтримка України з боку Штатів має збільшуватись.
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"США потрібно покращувати свої дії"
Юрій Рашкін зазначив, що допомога з боку США наростає. Держава виділяє Україні все потужнішу зброю. Однак у 2024 році Штатам необхідно провести голосування та прийняти рішення про виділення пакета допомоги Україні.
Потрібно зібратись у 2024 та поводитися по-іншому, ніж у 2023. Потрібно покращувати наші дії, навчатись та продовжувати тиснути на наших політиків. Допомога Україні повинна збільшуватись,
– підкреслив політик зі США.
За його словами, потрібно тиснути на спікера Палати представників США Майка Джонсона, адже саме він становить проблему.
Військова допомога Україні з боку США: головне
- На початку грудня 2023 року Сенат США не зміг підтримати додатковий запит Білого дому на фінансування національної безпеки кордонів у розмірі 106 мільярдів доларів. Туди входить 61 мільярд доларів військової та гуманітарної допомоги для України.
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив, що у Білому домі очікують, що США вдасться прийняти новий пакет допомоги для України у січні 2024 року. Адміністрації Джо Байдена вдалося досягти домовленостей з республіканцями. Мовиться про питання боротьби з міграцією на кордоні з Мексикою. Це дозволить розблокувати ухвалення нового фінансування для України.
- Ввечері 27 грудня стало відомо, що у США оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги для нашої держави. Його загальна сума складає 250 мільйонів доларів. У Міноборони США зазначають, що цей пакет військової допомоги містить те, що потрібно для задоволення найнагальніших потреб нашої держави.