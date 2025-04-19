Трамп даже на некоторое время прекращал военную помощь Украине и обмен разведданными. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, высказанному 24 Каналу, президент США на сегодня имеет две причины, по которым не хочет оказывать поддержку Киеву.

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Не хочет "подыгрывать" Украине

Рейтерович считает, что первая причина – субъективная. Трамп считает, что передача Украине американского вооружения и техники будет выглядеть как "подыгрывание" нашей стране.

Это, по мнению политолога, может разбить миротворческие усилия Трампа и его посредничество между Украиной и Россией.

К сожалению, он так думает. В его реальности это "подыгрывание" Украине в Кремле могут воспринять не очень положительно,

– подчеркнул он.

В то же время Украине, по словам Рейтеровича, плевать на позицию россиян с точки зрения права вето, которые они могут наложить на нашу страну. Однако для Трампа это имеет значение.

Вторая причина – объективная. Нельзя исключать тот факт, что у США сегодня просто нет такого количества оружия и такого его ассортимента, которое необходимо Украине.

Например, относительно систем Patriot, то США сейчас много их стягивают на Ближний Восток. А изготовление новых расписана на три года вперед, и за эти системы уже заранее заплачено другими странами, в частности, Тайванем, Японией, Южной Кореей, европейскими странами.

Обратите внимание! По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочко, Трамп не хочет продавать Украине Patriot, потому что эти системы могут сбивать не только ракеты, но и самолеты. ВСУ уже ликвидировали много российской авиации, поэтому Трамп не хочет, чтобы в Кремле решили, что он "усиливает эскалацию конфликта".

Поэтому в этом контексте Украина просто может стоять не в приоритете, и Трамп как с субъективного, так и с объективного взгляда просто не может сейчас этого сделать,

– объяснил Игорь Рейтерович.

Однако с другой стороны, по словам политолога, если бы Трамп действительно по-другому относился к Украине и был на стороне украинцев, то США могли бы одолжить эти системы. Поскольку ВСУ осторожно с ним обходятся, то потом вернули бы их.

Напомним, что по данным издания Bild, Трамп отказался от сделки о поставках Украине ракет для систем Patriot. Он даже не согласился на предложение Владимира Зеленского по закупке ракет за 50 миллиардов долларов. Эти средства Украине мог бы выделить ЕС, а также на финансирование закупки ракет к Patriot могли быть направлены замороженные российские активы.