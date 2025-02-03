Как Трамп может использовать фактор военной помощи Украине в переговорах

Илон Маск объявил, что закрывает Агентство США по международному развитию (USAID), которое выделяло финансовую помощь, в частности, Украине. Соединенные Штаты также оказывали военную поддержку нашей стране, продолжение которой сейчас под вопросом.

Политолог Владимир Фесенко отметил в разговоре с 24 Каналом, что USAID осуществляло, в частности, прямую бюджетную помощь Украине, а также финансировала программы в сфере энергетики, образования, сельского хозяйства. Поэтому закрытие этих программ не будет иметь влияние на военную поддержку со стороны США.

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Украина имеет подстраховку

"Прекращение помощи через USAID не стоит воспринимать как давление на Украину, потому что больше всего пострадали от закрытия этих программ страны Африки и некоторые страны Азии. Украина будет иметь определенные негативные последствия, но все не критические, хотя и ощутимые", – отметил политолог.

По военной помощи Украине, то она, по его словам, шла по другим программам, в частности, через механизм полномочий президента США. По этой программе осталось по разным оценкам оружия на сумму от 2 до 3 миллиардов долларов, которую может предоставить Украине Трамп.

Большинство экспертов считает, что Трамп, вероятно, продолжит военную помощь Украине. Потому что для него это является самым действенным инструмент влияния на переговорный процесс,

– отметил он.

В случае, если Россия будет выставлять ультиматумы, Трамп может объявить новый законопроект о помощи Украине. На текущий финансовый год его еще нет. Однако, Фесенко предположил, это может произойти уже в ближайшие два месяца.

В то же время с прямой бюджетной помощью Украине могут возникнуть проблемы.

В 2024 году мы получили суммарно в бюджет около 7 миллиардов долларов. Однако боюсь, что это последние деньги на финансирование социальных программ, зарплат госслужащим, медикам, педагогам. Трамп сокращает бюджетные расходы, и для него это приоритет,

– подчеркнул политолог.

Однако на 2025 год у Украины есть подстраховка со стороны Европейского Союза и стран G7 – программа помощи Украине на 50 миллиардов долларов и программа ЕС Ukraine Facility на 50 миллиардов евро, рассчитанная на четыре года.

Главное сохранить военную поддержку со стороны США, потому что речь идет об очень важных для нас оружие, боеприпасы, ракеты для систем ПВО Patriot, ракеты для систем HIMARS. Надеюсь, что эта военная поддержка продолжится,

– сказал Владимир Фесенко.

Отметим, что военный эксперт Роман Свитан считает Трамп имеет механизмы влияния на Россию, в частности, увеличение поставки оружия Украине и предоставление дальнобойных средств поражения. Это, по мнению Свитана, "придавит" Путина, ведь ему придется оттягивать свои войска, например, из Крыма.