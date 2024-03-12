США готовят новый пакет военной помощи для Украины, – Reuters

Соединенные Штаты Америки США впервые за несколько месяцев объявят о подготовке для Украины нового пакета помощи. Речь идет о пакете помощи размером в 400 миллионов долларов.

Об этом сообщили в издании Reuters во вторник, 12 марта. Такую информацию предоставили, ссылаясь на двух неуказанных американских официальных лиц.

Смотрите также Аргумент для граждан США: почему республиканцы готовят свой пакет помощи Киеву

Новый пакет военной помощи

В издании отметили, что это первый подобный шаг Соединенных Штатов за несколько месяцев, поскольку дополнительные средства для Киева, по-прежнему, блокируются лидерами республиканцев в Конгрессе.

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, отметили, что объявление военной помощи объявят позже во вторник.

По данным издания, новый пакет военной помощи Украине может достичь 400 миллионов долларов.

Другие подробности пока неизвестны.

Глава ЦРУ отметил важность выделения поддержки Украине: кратко