США готовят новый пакет военной помощи для Украины, – Reuters
Соединенные Штаты Америки США впервые за несколько месяцев объявят о подготовке для Украины нового пакета помощи. Речь идет о пакете помощи размером в 400 миллионов долларов.
Об этом сообщили в издании Reuters во вторник, 12 марта. Такую информацию предоставили, ссылаясь на двух неуказанных американских официальных лиц.
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Новый пакет военной помощи
В издании отметили, что это первый подобный шаг Соединенных Штатов за несколько месяцев, поскольку дополнительные средства для Киева, по-прежнему, блокируются лидерами республиканцев в Конгрессе.
Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, отметили, что объявление военной помощи объявят позже во вторник.
По данным издания, новый пакет военной помощи Украине может достичь 400 миллионов долларов.
Другие подробности пока неизвестны.
Глава ЦРУ отметил важность выделения поддержки Украине: кратко
- Уильям Бернс, глава ЦРУ, 11 марта выступил в Сенатском комитете по вопросам разведки. Он предупредил, что сокращение финансирования Украины для США было бы "огромной и исторической ошибкой".
- Он отметил, что Украина, без дополнительной помощи от США, вероятно, потеряет "значительные позиции" в борьбе с Россией в 2024 году.
- Бернс отметил, что без дополнительной помощи в 2024 году "вы увидите больше Авдеевок, и это, как мне кажется, было бы огромной и исторической ошибкой для Соединенных Штатов".
- По словам главы ЦРУ, если наше государство получит деньги, то сможет вернуть себе наступательную инициативу к началу следующего года. И, как отметил Бернс, это позволит на перспективу вести переговоры с более сильной позиции.