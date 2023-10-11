Ключевой этап на поле боя: США помогут Украине и Израилю – ресурсов хватит

11 октября состоялась 16-я встреча в формате "Рамштайн". В ее ходе США заверили, что помогут и Украине, и Израилю. И что на это у Вашингтона хватит ресурсов.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Израиль и его народ. США расширили эскадрилью истребителей ВВС в регионе, а Пентагон готов развернуть дополнительные средства по необходимости, передает из Брюсселя журналистка 24 Канала София Назаренко.

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Украина в дальнейшем будет получать помощь

Военная помощь в Израиль начала поступать вчера, включая боеприпасы для команд. И мы предоставим больше систем ПВО "Железный купол", чтобы Израиль мог защитить своих граждан и города,

– подчеркнул Ллойд Остин.

Он заверил, что у США хватит ресурсов поддерживать Израиль и продолжать оказывать помощь Украине одновременно. Остин отметил, что наше государство имеет двухпартийную поддержку в США, несмотря на утверждение временного бюджета, не предусматривающего помощь Украине.

Поскольку украинские войска переживают этот ключевой момент на поле боя, мы должны обеспечить, чтобы незаменимая помощь США Украине поступала без перебоев,

– подчеркнул Остин.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения Соединенные Штаты выделили 43,9 миллиарда долларов для Украины. Глава Пентагона отметил, что общая помощь от членов "Рамштайна" достигла более 33 миллиардов долларов на прямую помощь безопасности Украины.

На самом деле три крупнейших европейских донора Украины – Германия, Великобритания и Польша выделили больше, чем Соединенные Штаты в процентах ВВП, и многие другие европейские страны, включая Хорватию, Данию, Финляндию, Швецию, и все три страны Балтии,

– сказал министр обороны США.

По результатам заседания Остин заявил, что:

Швеция одобрила пакет помощи в размере 200 миллионов долларов, включая критические артиллерийские боеприпасы;

Болгария передаст компоненты, чтобы помочь Украине усилить систему защиты С-300;

Франция обязалась предоставить больше гаубиц Cesar и ускорить их производство;

Канада в течение следующих трех лет инвестирует около полумиллиарда долларов в бронетехнику Украины.

Это лишь подчеркивает масштаб ответа наших союзников и партнеров. Это еще одно напоминание о том, как сильно просчитался Путин. Вместо того чтобы деморализовать украинский народ, Путин деморализовал российскую армию,

– подчеркнул глава Пентагона.

Обратим внимание, что во время встречи в формате Рамштайн выступал также генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Украина присоединится к Альянсу, ведь все его члены дали на это согласие.