Страны Северной Европы и Балтии подготовят и снарядят украинскую бригаду

Североевропейские и балтийские страны обеспечат подготовку и оснащение украинской бригады. Такая инициатива состоится в рамках военной поддержки Украины.

Вероятно, ее будут воплощать в жизнь в течение 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правительства Дании и Эстонии.

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Что известно о подготовке украинской бригады

По словам премьера Дании Метте Фредериксен, Дания выделяет Украине дополнительно около 2 миллиардов датских крон. Эти средства, в частности, пойдут на амуницию для украинских солдат и развитие Вооруженных сил государства вместе со странами Северной Европы и Балтии.

Премьер Эстонии Кристен Михал во время визита в Киев также сообщил, что этот проект предусматривает военную подготовку и оснащение подразделения всем необходимым снаряжением и боеприпасами.

Эстония держит слово и увеличит военную помощь для Украины в этом году еще на четверть, закупив дополнительные 10 тысяч снарядов на 25 миллионов евро. К этому добавится ранее обещанная помощь от оборонпрома Эстонии на 100 миллионов евро,

– говорит Михал и отмечает, что пришло время делать "больше и быстрее".

Напомним, что ранее о предоставлении помощи Украине объявила и Швеция. Государство передаст Киеву системы ПВО на почти 113 миллионов долларов.