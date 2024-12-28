Трамп давит на Европу, требуя увеличить помощь Украине: в WP назвали причину

Уже 20 января 2025 года Дональд Трамп станет новым президентом США. Ведутся дискуссии, как изменится ситуация в Украине после его прихода и какое участие будут принимать Штаты в борьбе за мир, однако поговаривают, что Трамп уже давит на Европу относительно помощи Украине.

Он требует увеличить ее и этому есть вероятное объяснение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Как может измениться мировой порядок при новой каденции Трампа: в FT рассмотрели 5 сценариев

Как Трамп будет действовать по войне в Украине

Своим давлением на Европу по поддержке Украины Дональд Трамп, вероятно, пытается намекнуть, что объемы помощи от США сократят.

Также не исчезают дискуссии вокруг переговоров с Россией. В The Washington Post отмечают, что Украина отпраздновала третье Рождество в условиях полномасштабного вторжения.

И обещание избранного президента Дональда Трампа начать переговоры для прекращения войны заставляет многих сомневаться, будет ли четвертое,

- пишет WP.

Несмотря на свои заявления о прекращении войны, Трамп не рассказывает, как он заставит диктатора Путина сесть за стол переговоров.

Однако, как отмечает издание, украинские военные не верят, что глава Кремля согласится на мир на фоне того, что россияне продвигаются на фронте, имеют определенные успехи и сохраняют наступательную инициативу.

Также в ВСУ опасаются прекращения поставок американской помощи в случае, если Украине предложат пойти на территориальные уступки, а она откажется.

Так, команда Трампа выдвигала различные версии замораживания линии фронта в Украине, среди которых отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет, создание демилитаризованной зоны на почти 1300 километров или передача России около 20% оккупированных украинских территорий.

Напомним, что вскоре США отправят Украине пакет военной помощи на 1,25 миллиарда долларов. Вероятно, администрация Байдена пытается передать Украине как можно больше помощи до 20 января.