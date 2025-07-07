Нарабатывается именно эта модель: какой будет дальнейшая военная поддержка Украины от США
- Дональд Трамп пока не продолжал военной помощи для Украины. Наше государство работает над тем, чтобы иметь доступ к американскому оружию.
- Уже нарабатывают модель, как Украина может получить оружие от США.
- Политолог-международник Ярослав Божко прокомментировал ситуацию с военной помощью от США.
Украина работает над тем, чтобы в дальнейшем получать американское оружие. Уже есть один вариант, как все это может происходить.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Ярослав Божко. По его словам, после прихода Дональда Трампа в Белый дом ситуация с военной помощью изменилась. Но, конечно, Украина работает над тем, чтобы иметь доступ к американскому оружию.
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Как Украина может получить оружие от США
Как отметил Божко, судя по всему, Украина переходит из модели бесплатной помощи от США – к коммерческой. Уже много говорили о том, что европейские партнеры будут оплачивать нужное оружие для нашего государства.
Реалии таковы, что это будет основная модель взаимоотношений с США. Другой модели нет. И вряд ли она возможна, когда внимание США приковано к Азии, где есть серьезный диспаритет с Китаем. Они пытаются его исправить в том числе и через перенос внимания с Европы, Ближнего Востока, Африки и так далее,
– подчеркнул Божко.
Несмотря на это, американская стратегия все равно будет меняться. И там будут возникать положительные моменты для Украины. Соединенные Штаты начнут сильнее давить на БРИКС. Уже было заявление Трампа о дополнительных пошлинах.
Также Штаты начинают большую торговую войну в мире, что может спровоцировать падение цен на сырье. Нефть также упадет в цене, если удастся объединить усилия США, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК.
Это сейчас основной инструмент влияния республиканской администрации на положение России в мире. Конечно, еще продажа оружия и, возможно, возвращение к тем или иным формам дипломатического ат политического давления на Россию. Но не говорим о каком-то серьезном возвращении к политике времен Байдена,
– отметил Божко.
Добавим, недавно Трамп снова заявил, что разочарован из-за разговора с Путиным. Он также отметил, что рассмотрит вопрос отправки в Украину систем Patriot.