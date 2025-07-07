Нарабатывается именно эта модель: какой будет дальнейшая военная поддержка Украины от США

Украина работает над тем, чтобы в дальнейшем получать американское оружие. Уже есть один вариант, как все это может происходить.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Ярослав Божко. По его словам, после прихода Дональда Трампа в Белый дом ситуация с военной помощью изменилась. Но, конечно, Украина работает над тем, чтобы иметь доступ к американскому оружию.

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Как Украина может получить оружие от США

Как отметил Божко, судя по всему, Украина переходит из модели бесплатной помощи от США – к коммерческой. Уже много говорили о том, что европейские партнеры будут оплачивать нужное оружие для нашего государства.

Реалии таковы, что это будет основная модель взаимоотношений с США. Другой модели нет. И вряд ли она возможна, когда внимание США приковано к Азии, где есть серьезный диспаритет с Китаем. Они пытаются его исправить в том числе и через перенос внимания с Европы, Ближнего Востока, Африки и так далее,

– подчеркнул Божко.

Несмотря на это, американская стратегия все равно будет меняться. И там будут возникать положительные моменты для Украины. Соединенные Штаты начнут сильнее давить на БРИКС. Уже было заявление Трампа о дополнительных пошлинах.

Также Штаты начинают большую торговую войну в мире, что может спровоцировать падение цен на сырье. Нефть также упадет в цене, если удастся объединить усилия США, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК.

Это сейчас основной инструмент влияния республиканской администрации на положение России в мире. Конечно, еще продажа оружия и, возможно, возвращение к тем или иным формам дипломатического ат политического давления на Россию. Но не говорим о каком-то серьезном возвращении к политике времен Байдена,

– отметил Божко.

Добавим, недавно Трамп снова заявил, что разочарован из-за разговора с Путиным. Он также отметил, что рассмотрит вопрос отправки в Украину систем Patriot.