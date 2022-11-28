Сунак озвучил позицию правительства Британии по поводу помощи Украине в 2023 году

Риши Сунак планирует раскрыть детали, какой будет военная помощь Украине от Британии в следующем году. Помощь либо оставят на том же уровне, либо увеличат.

Поддержка Украины со стороны британского правительства осталась неизменной, несмотря на беспорядки последних месяцев, когда Бориса Джонсона в должности премьер-министра сменила Лиз Трасс, а затем Сунак.

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Сегодня Сунак объявит новый план помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сегодня, 28 ноября, планирует пообещать сохранить или увеличить военную помощь Украине на 2023 год, а также противостоять международным конкурентам "с жестким прагматизмом".

Риши Сунак обещал помогать Украине к победе

19 ноября новый британский премьер впервые прибыл в Украину, где в Киеве встретился с президентом Владимиром Зеленским. В ходе встречи в Киеве политики обсудили важнейшие вопросы как для Украины и Великобритании, так и глобальной безопасности.

Риши Сунак пообещал, что его страна будет продолжать оказывать помощь Украине до тех пор, пока мы будем защищаться и до того момента, пока мы не получим мир и безопасность.

Он выразил надежду, что совершившие военные преступления будут привлечены к ответственности. И отметил, что для Британии будет большой честью принять в следующем году конференцию по восстановлению Украины,

Только в 2022 году Британия предоставила Украине военную помощь на 3 миллиарда фунтов, что соответствует ориентировочно 3,5 миллиардам долларов.

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