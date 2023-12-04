Конгресс может одобрить пакет военной помощи Украине и Израилю до конца года

Пакет военной помощи Украине и Израилю в Конгрессе США может окончательно одобрить еще до конца текущего года.

Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд. При этом существенные изменения в иммиграционной системе США станут частью военной помощи Украине и Израилю.

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"Мы сделаем это все вместе", – сказал Лэнкфорд.

О каких суммах речь

Администрация Байдена предложила выделить десятки миллиардов долларов Израилю и Украине на ведение соответствующих войн, а также 14 миллиардов долларов на охрану границ.

Законодатели Республиканской партии США считают, что выделение этих денег должно быть связано с изменениями в иммиграционной политике, в частности, с системой предоставления убежища.

Ярослав Железняк первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики у себя в телеграмм-каналы тоже процитировал Ленкфорда и указал конечную дату, когда возможно принятие.

Главный участник (Сенатор Джеймс Ленкфорд) переговоров от Республиканской партии по соглашению по пограничной политике между США и Мексикой и помощи Украине заявил, что он уверен, что законодатели смогут достичь двухпартийного соглашения до конца года. Это есть до 15 декабря,

– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало