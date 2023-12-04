Конгресс может одобрить пакет военной помощи Украине и Израилю до конца года
Источник:ABC
Пакет военной помощи Украине и Израилю в Конгрессе США может окончательно одобрить еще до конца текущего года.
Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд. При этом существенные изменения в иммиграционной системе США станут частью военной помощи Украине и Израилю.
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"Мы сделаем это все вместе", – сказал Лэнкфорд.
О каких суммах речь
Администрация Байдена предложила выделить десятки миллиардов долларов Израилю и Украине на ведение соответствующих войн, а также 14 миллиардов долларов на охрану границ.
Законодатели Республиканской партии США считают, что выделение этих денег должно быть связано с изменениями в иммиграционной политике, в частности, с системой предоставления убежища.
Ярослав Железняк первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики у себя в телеграмм-каналы тоже процитировал Ленкфорда и указал конечную дату, когда возможно принятие.
Главный участник (Сенатор Джеймс Ленкфорд) переговоров от Республиканской партии по соглашению по пограничной политике между США и Мексикой и помощи Украине заявил, что он уверен, что законодатели смогут достичь двухпартийного соглашения до конца года. Это есть до 15 декабря,
– говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
- В октябре президент США Джо Байден внес в Конгресс запрос на 106 миллиардов долларов. Пакет предусматривал выделение 61,3 миллиарда долларов для Украины в течение года и около 14 миллиардов – для Израиля.
- Однако 2 ноября Палата представителей приняла законопроект о 14,3 миллиардах помощи Израилю. В нем нет средств для Украины.