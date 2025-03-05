Заявления Зеленского может быть недостаточно, чтобы заставить Трампа возобновить помощь Украине, – WSJ

Владимир Зеленский на днях заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Однако, несмотря на это заявление президента, США не будут поставлять Украине военную помощь, пока Трамп не убедится, что Зеленский действительно поддерживает мирные переговоры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Возобновят ли США военную помощь

Во время своего выступления на совместном заседании Конгресса во вторник, 4 марта, Трамп зачитал то, что он назвал "важным письмом" от Владимира Зеленского. По его словам, "Украина готова сесть за стол переговоров и как можно скорее принести прочный мир".

В то же время, как отметили официальные лица, во время последних частных встреч Трамп жаловался, что Зеленский "не проявил никакого намерения" начинать переговоры с Путиным. Чиновники добавили, что временное приостановление военной помощи от США имело целью показать украинскому лидеру, что Белый дом серьезно относится к мирному урегулированию.

Даже подписание соглашения о предоставлении американским компаниям доступа к украинским редкоземельным минералам может быть недостаточным, чтобы убедить Трампа возобновить помощь,

– заявили чиновники.

Европейские чиновники также опасаются, что мирное соглашение между Украиной и Россией не остановит Москву, если Белый дом не согласится предоставить гарантии безопасности Украине, продолжая военную помощь и даже военные действия, если это необходимо. В то же время представители Трампа исключили возможность размещения американских войск в Украине.

К слову, по данным СМИ, премьер Британии Кир Стармер и Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон с президентом Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить Трампу "единый фронт" по мирному плану. Отмечается, что остановка огня может начаться после прекращения воздушных и морских бомбардировок с обеих сторон.