Боюсь ли я? Есть такие риски, – Зеленский ответил на вопрос об уменьшении поддержки Украины

Владимир Зеленский рассказал о своих опасениях относительно уменьшения поддержки Украины. Он объяснил западной аудитории, что будет с Европой и миром, если перестать помогать нашему государству в противостоянии агрессии России.

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Королевства Бельгии Александром Де Кроо. В среду, 11 октября, они дали совместную пресс-конференцию.

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Что сказал Зеленский о поддержке Украины

Журналисты поинтересовались у Зеленского, переживает ли он, что военная помощь Украине будет уменьшаться на фоне выборов в Словакии и Польше, конфликта на Ближнем Востоке и отсутствия "значительных военных успехов" у ВСУ.

Боюсь ли я, что упадет поддержка? Есть такие риски. Абсолютно. Из-за всех тех причин, о которых вы сказали,

– ответил глава государства и поблагодарил за откровенный вопрос.

Президент подчеркнул, что это риски не только для Украины. Зеленский напомнил, что в начале полномасштабного вторжения России у нашего государства не было такого объема большой помощи от союзников, как сейчас. Он назвал это трагедией.

Как объяснил Зеленский, если не помогать нашему государству, то Россия наберется сил через некоторое время и война тогда не закончится. Страна-агрессор вернется, чтобы уничтожить всю Украину и пойти дальше.

А дальше уже будут страны Евросоюза и НАТО. Так и будет. Они (россияне – 24 Канал) заинтересованы в постоянной дестабилизации,

– заметил президент Украины.

По его мнению, то, что сегодня происходит в мире, не случайно. Глава государства отметил, что Россия заинтересована в уменьшении помощи и внимания Украине. Поэтому для этого Кремль идет на трагические вещи, даже на других континентах в других частях света.

Зеленский также заявил, что Украина уже прошла через самые большие риски полного уничтожения. Поэтому дальше идут общие риски – останутся ли Европа и НАТО объединенными, не начнется ли Третья мировая война. Президент добавил, что самым честным и самым дешевым способом предотвратить большую войну в мире будет остановить Россию в Украине.

Пресс-конференция Владимира Зеленского и Александра Де Кроо: смотрите видео



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