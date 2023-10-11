Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо. У середу, 11 жовтня, вони дали спільну пресконференцію.

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Що сказав Зеленський про підтримку України

Журналісти поцікавилися у Зеленського, чи переживає він, що військова допомога Україні буде зменшуватися на тлі виборів у Словаччині та Польщі, конфлікту на Близькому Сході та відсутності "значних великих військових успіхів" у ЗСУ.

Чи боюсь я, що впаде підтримка? Є такі ризики. Абсолютно. Через всі ті причини, про які сказали ви,

– відповів голова держави та подякував за відверте питання.

Президент наголосив, що це ризики не тільки для України. Зеленський нагадав, що на самому початку повномасштабного вторгнення Росії у нашої держави не було такого обсягу великої допомоги від союзників, як зараз. Він назвав це трагедією.

Як пояснив Зеленський, якщо не допомагати нашій державі, то Росія набереться сил за якийсь час і війна тоді не закінчиться. Країна-агресорка повернеться, щоб знищити всю Україну та піти далі.

А далі вже будуть країни Євросоюзу і НАТО. Так воно і буде. Вони (росіяни – 24 Канал) зацікавлені в постійній дестабілізації,

– зауважив президент України.

На його думку, те, що сьогодні відбувається у світі, не є випадковим. Голова держави зазначив, що Росія зацікавлена у зменшенні допомоги та уваги Україні. Тому Кремль задля цього йде на трагічні речі, навіть на інших континентах в інших частинах світу.

Зеленський також заявив, що Україна вже пройшла крізь найбільші ризики повного знищення. Тому далі йдуть спільні ризики – чи залишаться Європа та НАТО об'єднаними, чи не почнеться Третя світова війна. Президент додав, що найбільш чесним та найдешевшим способом запобігти великій війні у світі буде зупинити Росію в Україні.

Пресконференція Володимира Зеленського та Александра Де Кроо: дивіться відео



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