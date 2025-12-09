США могут выйти из переговоров, но оставить оружие: Зеленский четко ответил, подойдет ли это Украине

Владимир Зеленский накануне ответил на вопросы журналистов. Президент как раз отправлялся в Бельгию, где провел важные встречи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Подойдет ли Киеву и Брюсселю, если Америка устранится от переговоров, но будет давать оружие?

Время от времени такие идеи звучат из США. Но украинский президент четко ответил, что такое не подойдет.

Я считаю, не устраивает. Надо бороться за Соединенные Штаты Америки, чтобы они продолжили помогать, продолжали поддерживать, продолжили давление на Россию. Для нас важны гарантии безопасности,

– сказал Зеленский.

Он уточнил: европейские партнеры сильные, но PURL – "это возможность покупать у Америки именно то оружие, которого у европейцев, к сожалению, нет, и поэтому мы должны это продолжать в любом случае".

Также лидер нашего государства обратил внимание, что PURL дает Америке возможность заработать, а потому она может быть заинтересована.

Я думаю, что Штаты будут открыты для этой программы. Они зарабатывают деньги, это подходит их современной политике, что они поддерживают Украину не бесплатно,

– предположил гарант.

По программе PURL Украина покупает, например, ПВО.

Справка. PURL – это аббревиатура от Prioritized Ukraine Requirements List, приоритетный перечень потребностей Украины. Инициативу в свое время начали США и НАТО, чтобы обеспечить Украину критически важным вооружением. Она позволяет значительно ускорить поставки техники.



"Вместо разрозненных закупок каждая страна делает финансовый вклад в общий пакет, который США используют для поставки оружия и необходимого оборудования, особенно такого, что невозможно заменить европейскими аналогами", – писали в Минобороны. К инициативе присоединился ряд европейских стран.

Нидерланды выделили дополнительные средства

Зеленский заявил, что в год на программу PURL нужно 15 миллиардов, а на этот год не хватало определенной суммы. Нидерланды выделили 700 миллионов евро.

"Рассчитываем на США, боремся, ищем деньги на PURL, работаем вместе со всеми", – завершил Зеленский.