Это не смешно, – Зеленский раскритиковал США за непредоставленное оружие

Президент Зеленский раскритиковал партнеров Украины, в частности, США. Он выразил недовольство, что те не передали обещанную военную поддержку.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью СМИ стран Северной Европы. Он отметил, что каждый должен выполнять свою работу.

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Украина получила лишь 10% от пакета помощи США

Зеленский напомнил, что партнеры заключили немало соглашений с Украиной по поддержке армии.

Если ты дал слово, ты должен его соблюдать,

– сказал он.

Он пояснил, что Украина при планировании военных действий имела надежды получить конкретные вещи в конкретное время.

Между тем НАТО не были готовы принять решение членства Украины, но несмотря на это обещали 6 – 7 систем ПВО.

"Но на сегодня мы не получили этого количества. Если мы до сих пор этого не получили и не можем рассчитывать на эту большую поддержку ПВО в отопительный сезон, который уже начался в Украине,... то что можно сделать?", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина получила лишь 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США.

Вы делаете свою работу, вы рассчитываете на резервы, вы рассчитываете на специальные бригады, вы рассчитываете на определенную технику. И если вы получили 10% от всего пакета, который даже уже проголосован ... это не смешно,

– подчеркнул президент Украины.

Задержки помощи США он объяснил не вопросом нехватки средств, а бюрократией, логистикой, "с идеями или со скептицизмом".